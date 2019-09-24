На видео попало, как по Крымскому мосту проехал первый поезд

Движение по железнодорожной части моста планируется открыть в декабре этого года.

Поездка в дизельном поезде по Крымскому мосту, незаконно построенном оккупантами, попала на видео. Читайте также"Имеет символическое значение": эксперт пояснил роль Крымского моста для россиян Кадры опубликованы в Telegram-канале "Подъем". Так, на мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд. Ранее сообщалось, что в поездке принимали участие российский бизнесмен Аркадий Ротенберг и руководители строительства моста через Керченский пролив. Напомним, движение по железнодорожной части незаконно построенного Крымского моста, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем, ориентировочно откроется 9-10 декабря.

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