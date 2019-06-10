Оккупанты назвали дату запуска поездов по Крымскому мосту

Оккупанты хотят запустить ж/д сообщение по Крымскому мосту 9-10 декабря.

Движение по железнодорожной части незаконно построенного Крымского моста, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем, ориентировочно откроется 9-10 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ и.о. гендиректора предприятия "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна. Отмечается, что продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.

Читайте такжеАктивно прыгали: новый пешеходный мост в Киеве треснул через сутки после открытия (фото)Сообщалось, что открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года. В то же время так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют рассчитывать, что поезда на полуостров пойдут раньше обозначенного срока.

"Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов", - говорится в ответе.

О цене на билеты не сообщается. В КЖД также отметили, что первые два поезда будут отправлены по направлению Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва.