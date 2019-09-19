Госпредприятие МВД продало арестованную недвижимость – ГБР

Арест наложила Госфин служба за неуплату налога, а служащие предприятия выставили недвижимость на продажу, подделав решение суда о снятии ареста.

Должностные лица государственного предприятия, подведомственного Министерству внутренних дел Украины, продали арестованную Госфин службой недвижимость в Киеве.

Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

Сегодня день начался с обысков у частного нотариуса, государственного регистратора и субъекта, который реализовывал недвижимое имущество, незаконно выставленное на продажу служебными лицами предприятия, подведомственного МВД Украины, - написала Варченко. – Обыски проводились в рамках досудебного расследования касательно действий упомянутых служебных лиц.

Она также сообщила подробности дела. По ее словам, в 2017 году Государственная фискальная служба применила налоговый залог на имущество государственного предприятия, подведомственного МВД Украины. Арест наложили по причине того, что предприятие не уплатило налоги на сумму 1,2 миллиона гривен.

В 2018 году служебные лица этого предприятия пренебрегли арестом, использовали поддельное решение одного из судов города Днепр, которым якобы был снят налоговый залог, и выставили арестованную недвижимость на продажу.

Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 3760, 4 кв. м., расположенных в Киеве.

Своими противоправными действиями служебные лица государственного предприятия нанесли тяжкие последствия государственным интересам. Уголовное производство осуществляется по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 1 ст. 388 УК Украины. Цель обысков – изъять документы, которые доказывают факт незаконного отчуждения арестованной недвижимости и нанесения государству материальных убытков на сумму 1,2 миллиона гривен, - добавила Варченко.

Если вину фигурантов расследования докажут в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности в течение 3 лет.