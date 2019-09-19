Три района Одессы на сутки остались без воды: ремонтируют старый водопровод (видео)

О масштабном отключении одесситов предупредили заблаговременно.

Три района курортного города Одесса на сутки остались без воды. Водоснабжение отключили из-за замены заслонок на старом водопроводе.

Читайте такжеВ Одессе полгорода отключат от водоснабжения и света из-за аварииКак говорится в сюжете ТСН, в последний раз ремонт там проводили почти полвека назад. Зимой на этом же месте уже случалась авария – тогда Одесса на несколько суток останется без воды.

О масштабное отключение одесситов предупредили заблаговременно и обещали подвозить техническую воду в течение суток. Кроме того на круглосуточную работу перевели местные бюветы.

Для проведения работ накануне перекрыли движение по главной улице, которая соединяет спальные районы с центром города. Рабочие обещают как можно скорее провести замену и бросили на это весь штат.

По словам директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Александра Козловского, работы планируется завершить в 16-17 часов 19 сентября.

Как ранее сообщал УНИАН, на Днепропетровщине из-за загрязнения реки целый город остался без питьевой воды.