Дочь Гонгадзе избрали молодежным губернатором американского штата

15:37, 19 апреля 2015
Общество
13914 0
обновлено

Саломе Гонгадзе стала первой девушкой-губернатором штата Вирджиния за последние 17 лет.

Myroslava Gongadze / facebook.com

Дочь известных украинских журналистов Георгия Гонгадзе и Мирославы Гонгадзе Саломе стала новым молодежным губернатором штата Вирджиния, в США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Мирослава Гонгадзе.

"За годы существования программы молодежного правительства в консервативном и достаточно патриархальном штате Вирджиния , последние 17 лет ни одна девочка не становилась губернатором", - подчеркнула она.

Читайте такжеШокин возобновил расследование убийства Гонгадзе

Право стать новым молодежным губернатором Вирджинии Саломе получила, приняв участие в программе ”Model General Assembly Program”, которая предусматривает создание молодежного законодательного органа по образцу ГенАссамблеи Вирджинии с участием около 600 студентов из более 60 высших учебных заведений.

Участники разрабатывают законопроекты, которые позже обсуждаются в комитетах Сената и Палаты депутатов, однако не имеют законодательного веса.

”Все эти законы, конечно, не имеют законодательного веса , потому что правительство молодежное, не реальное, но когда-то она сделает так, чтобы ее законы меняли жизнь людей к лучшему, особенно женщин”, - отметила Гонгадзе.

Журналистка также разместила фотографии и видео с торжественной "церемонии присяги" Саломе.

Судьба . Перед победным выступлением. За годы существования программы молодежного правительства в консервативном и достаточно патріархальном...

Posted by Myroslava Gongadze on 18 апреля 2015 г.

Соломия Гонгадзе выиграла выборы и стала молодежным губернатором Вирджинии. Принимает присягу. Salome Gongadze became a new youth Governor of Virginia 2016

Posted by Myroslava Gongadze on 18 апреля 2015 г.

Как ранее сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин пообещал довести до конца дело Гонгадзе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter