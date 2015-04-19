Дочь Гонгадзе избрали молодежным губернатором американского штата

Дочь известных украинских журналистов Георгия Гонгадзе и Мирославы Гонгадзе Саломе стала новым молодежным губернатором штата Вирджиния, в США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Мирослава Гонгадзе.

"За годы существования программы молодежного правительства в консервативном и достаточно патриархальном штате Вирджиния , последние 17 лет ни одна девочка не становилась губернатором", - подчеркнула она.

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Право стать новым молодежным губернатором Вирджинии Саломе получила, приняв участие в программе ”Model General Assembly Program”, которая предусматривает создание молодежного законодательного органа по образцу ГенАссамблеи Вирджинии с участием около 600 студентов из более 60 высших учебных заведений.

Участники разрабатывают законопроекты, которые позже обсуждаются в комитетах Сената и Палаты депутатов, однако не имеют законодательного веса.

”Все эти законы, конечно, не имеют законодательного веса , потому что правительство молодежное, не реальное, но когда-то она сделает так, чтобы ее законы меняли жизнь людей к лучшему, особенно женщин”, - отметила Гонгадзе.

Журналистка также разместила фотографии и видео с торжественной "церемонии присяги" Саломе.

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