Боевики заявляют о передаче тел 11 военных, погибших под Дебальцево

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный ресурс боевиков.

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"Мы передали украинской стороне тела 11 украинских силовиков, которые погибли под Дебальцево. Тела были вывезены в Украину через территорию "ЛНР", - cообщила представитель так называемой комиссии по делам военнопленных "ДНР" Лилия Родионова

По её словам, всего "ДНР" отправила в Украину более 80 тел военных.