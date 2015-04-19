Боевики заявляют о передаче тел 11 военных, погибших под Дебальцево
09:43, 19 апреля 2015Общество
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В так называемой Донецкой народной республике заявляют о передаче украинской стороне тел 11 солдат, погибших под Дебальцево.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный ресурс боевиков.
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"Мы передали украинской стороне тела 11 украинских силовиков, которые погибли под Дебальцево. Тела были вывезены в Украину через территорию "ЛНР", - cообщила представитель так называемой комиссии по делам военнопленных "ДНР" Лилия Родионова
По её словам, всего "ДНР" отправила в Украину более 80 тел военных.
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