В Дебальцевском котле в значительной мере виноваты российские военные - соратник Немцова

Об этом ТСН.uа рассказал российский политический деятель, соратник Бориса Немцова, Илья Яшин.

По одной из схем, по словам Яшина, на Донбасс перебрасывались непосредственно кадровые бойцы. Первая "партия" зашла в тот момент, когда украинская армия успешно наступала на позиции сепаратистов.

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"Первая такая массовое появление российских военных было замечена в августе 2014 года, когда украинской армии удалось установить значительное наступление. Для того, чтобы остановить это наступление на позиции сепаратистов, фактически было организовано полноценное вторжение и, соответственно, созданы условия для проведения первых Минских договоренностей", - рассказал Яшин.

Были и другие вторжения российских войск, в частности, Яшин называет именно солдат своей страны в значительной степени виновными в Дебальцевском котле.

"Были и другие вторжения, в январе-феврале. Когда был сформирован Дебальцевский котел, по нашим сведениям, значительную роль сыграла российская армия", - сообщил оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины в феврале из окруженного Дебальцево было выведено 2130 украинских военнослужащих.

Битва за Дебальцево - железнодорожный узел огромного значения для сепаратистов из-за его связи с Россией - была одним из самых ожесточенных сражений за все время конфликта.

По официальным данным, под Дебальцево украинские силовики потеряли 66 бойцов, более 300 получили ранения.

Представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что в Дебальцево Донецкой области было найдено 500 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов боевиков.