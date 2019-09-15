Участников "ХарьковПрайда" забросали яйцами сторонники традиционных ценностей

По центру города прошли как участники Марша равенства, так и ходы за традиционные ценности.

В центре Харькова прошли одновременно Марш равенства - за права представителей ЛГБТ-сообщества, а также Марш за традиционные ценности.

Как сообщает Нromadske, оба марша стартовали на Площади свободы.

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Участников Марша равенства отделили рядом автобусов и кордоном правоохранителей. В то же время, несколько противниц Марша равенства легли на землю перед колонной участников «ХарьковПрайда», однако участники этого марша просто обошли их и направились дальше.

Через некоторое время после старта маршей участники шествия традиционных ценности начали бросать в участников Марша равенства яйца.

В конечной точке Марша равенства от участников альтернативной акции их отделяет кордон силовиков. Также общественный порядок охраняют нацгвардейцы.

Как сообщал УНИАН 2 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городской совет намерен обратиться в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства, назначенного на 15 сентября.

9 сентября организаторы Марша сообщили, що горсовет не будет обращаться в суд с требованием запретить проведение мероприятия.

Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко вчера заявил, что к охране порядка в Харькове во время Марша равенства предполагалось привлечь почти 2,5 тыс. полицейских, а также военнослужащих Нацгвардии и курсантов университета внутренних дел. Ожидалось, что в Марше равенства за права представителей ЛГБТ-сообщества примут участие около 1,5 тыс. человек.

По его словам, в Марше равенства в Харькове будут участвовать гости города из других регионов страны, представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Украине.