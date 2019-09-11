Россияне хотели завербовать сразу после задержания – Сущенко

По его словам, первая попытка вербовки произошла сразу же в день его задержания, а вторая в следственном изоляторе «Матросская тишина», когда он ждал этапирования.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский журналист Роман Сущенко заявил, что во время незаконного содержания в РФ было две попытки его завербовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с его адвокатом Марком Фейгиным пресс-конференции в Киеве.

По его словам, попытка завербовать была сразу в день его задержания после 20.00.

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«Это был заместитель первого отдела следственного управления ФСБ, подполковник по фамилии Свинолуп. Он просто зашел и предложил сотрудничество со следствием. Это произошло после того, как я познакомился с их государственным адвокатом, которого предлагают сразу после подобных случаев. Тогда адвокат сказала, что срок заключения за совершение преступления, в котором меня подозревают, предусматривает до 20 лет заключения. Я не согласился и ответил, что я вас услышал», - заявил Сущенко.

После этого, отметил он, попыток со стороны спецслужб РФ завербовать не было, однако это пытались сделать сотрудники пенитенциарной системы РФ.

«Были предложения на сотрудничество от оперативников пенитенциарной системы РФ. В частности, в следственном изоляторе «Матросская тишина», где я ждал этапирования, какой-то лейтенант сказал: вот вам ручка, вот вам бумага, напишите нам согласие на сотрудничество. Я сказал, что я журналист и статьи – это моя профессия, а такого рода документы – это уже не моё. Таких два случая было и все», - добавил Сущенко.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

7 сентября этого года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.