Тела двух погибших при крушении Boeing-777 на Донбассе еще не найдены

Об этом заявили международные эксперты, работающие на месте авиакатастрофы, передает Би-би-си. "Всего обнаружены тела 296 человек. Еще двое остались ненайденными", - заявил малазийский эксперт Майкл Маршалл.

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По его словам, во время прошлого посещения места крушения самолета 3 недели назад специалисты обнаружили останки человеческих тел.

Группа международных экспертов накануне прибыла в Донецк, и сегодня утром начала исследование места авиакатастрофы. Как ожидается, окончательные выводы будут обнародованы через год после крушения.

Как сообщал УНИАН, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит боевиками 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.