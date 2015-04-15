Из магазинов Севастополя исчезают дешевые украинские продукты

Замещающие их российские продукты при этом обходятся покупателям дороже. Об этом Крым.Реалии сообщают местные жители.

В частности, как отмечают жительницы Севастополя, сначала в магазинах почти полностью пропала украинская молочная продукция, за исключением некоторых видов сыров, которые еще можно найти в магазинах, поддерживающих связь с материком.

«В настоящее время скоропортящихся украинских молочных товаров в местных магазинах уже не видно: поставщики «импортозамещают» украинскую молочную продукцию крымской и краснодарской, которые по ценам выше», – рассказывают севастопольцы.

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Мужчины-покупатели обращают внимание на то, что в апреле в севастопольских магазинах начало пропадать и дешёвое украинское пиво.

Как сообщил 50-летний Владимир, проживающий в севастопольском микрорайоне «Лётчики», еще недавно украинское пиво «Черниговское» и некоторые другие дешевые сорта этого напитка свободно продавались в Севастополе по 70 – 75 рублей за литровую бутылку. Теперь же в севастопольских магазинах предлагают в основном различные сорта краснодарского пива по цене 100 – 120 рублей за литр и выше.

В целом, покупатели-мужчины отмечают, что российское спиртное, в частности водка, оказалось существенно дороже, украинского: дешёвые сорта российской водки примерно в полтора раза дороже сходных по качеству сортов украинской.

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В севастопольских магазинах пока еще можно найти крупы украинских производителей (рис, пшено, гречка, овсянка), минеральную воду («Моршинская», «Прозора», «Поляна квасова»), а на рынке – херсонские яблоки.

Ранее в Севастополе стали испытывать дефицит в дешевых украинских лекарствах. Местные жители вынуждены искать российские аналоги, которые, как правило, или стоят дороже, или вообще отсутствуют.