ГБР на полиграфе допрашивает СБУшников, от которых в "Борисполе" сбежал наркобарон

Специалисты Бюро выясняют, причастны ли спецназовцы к бегству преступника.

Государственное бюро расследований (ГБР) на полиграфе допрашивает сотрудников Службы безопасности Украины, от которых на днях сбежал наркобарон Амос Дов Сильвер в аэропорту «Борисполь», на предмет причастности к организации его побега.

Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте такжеБеспрепятственно ушел: появилось видео побега израильского наркобарона Сильвера от СБУ (видео)«Помните историю экстрадиции израильского наркобарона? Видео из «Борисполя», где он убегает от сотрудников СБУ, – точно среди популярных по количеству просмотров среди украинцев. Имею новости относительно продолжения этого практически голливудского эпизода. ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа», – написал Труба.

При этом он подчеркнул, что в ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых Бюро привлекает для установления фактов в уголовных процессах.

«К слову, такая практика не является эксклюзивной и довольно успешно используется в мире. Исследования, проведенные Американской ассоциацией операторов полиграфа, утверждают, что полученная с его помощью информация в 87-96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании», – добавил директор ГБР.

Как сообщал УНИАН, 15 августа в аэропорту «Борисполь» наркоторговец Амос Дов Сильвер сбежал от оперативников Службы безопасности Украины во время попытки его экстрадиции в Израиль.

16 августа в СБУ проинформировали, что временно отстранены от работы сотрудники, отвечавшие за сопровождение сбежавшего гражданина Израиля.

17 августа Сильвера задержали повторно, и со второй попытки экстрадировали в Израиль.

ГБР были задержаны троих сотрудников спецслужбы, которые подозреваются в помощи Сильверу сбежать из аэропорта.