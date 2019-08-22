День независимости на Майдане: Бадоев раскрыл детали Шествия достоинства

По словам Бадоева, в этом году мероприятия по случаю Дня независимости посвящены подвигам героев Украины.

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев заявляет, что главная цель и миссия Шествия достоинства, которое состоится 24 августа на День независимости в центре Киева, это выражение гордости за военных, медиков, музыкантов и других героев Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бадоев сказал на брифинге на Майдане Независимости в Киеве.

Он рассказал о последних репетициях Шествия достоинства, которое состоится на День независимости 24 августа в центре Киева.

"Как вы видите, на Майдане и на Аллее Героев Небесной сотни нет больших декораций. Это всего лишь только тумбы и подиумы для того, чтобы стояли люди. Люди - это то, чем мы гордимся. Мы гордимся теми людьми, которые что-то сделали для страны: военные – как военные, медики – как медики, музыканты – как музыканты. Мы гордимся талантливыми людьми нашей страны. Это и есть главная цель и миссия, то, что мы хотим донести в этом торжественном действии, которое будет происходить здесь 24 числа", - сказал Бадоев.

Также он напомнил, что военной техники на торжествах не будет, поскольку главный акцент будет сделан на "прекрасных и отважных людях, которые этой техникой управляют". "Не танк, а танкист, не самолет, а летчик. Мы хотим обратить внимание украинцев на подвиги наших героев, а герои бывают и военные, и просто те люди, которые прославляют нашу страну и внутри ее, и за ее пределами", - сказал режиссер.

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Также Бадоев рассказал, что кроме военных, на мероприятии будут выступать оперные певцы, известные музыканты, хоры и симфонические оркестры.

Кроме того, он сказал, что в День независимости на Аллее Героев Небесной сотни будет проходит важное действие, задуманное с большим уважением к людям и событиям, которые разворачивались на этом месте во время Революции Достоинства.

"Там будет действо, которое, прежде всего, посвящено памяти этих людей, тому, что мы не забыли... Молодое поколение должно помнить. Молодое поколение - наши дети - должны знать и всегда помнить, что там происходило, что происходит в стране", - заявил Бадоев.

"На мой взгляд - это очень важно, и мы попытались максимально отобразить это в символизме. Вот такие мысли, такие идеи. Я надеюсь, что они будут близки сердцу украинцев, и я надеюсь, что наконец у каждого человека будет возможность запомнить лицо героя своей страны", - сказал Бадоев.