Сын Порошенко попал в ДТП в центре Киева

Об этом сообщает The Format.

Отмечается, что инцидент произошел около 14:30.

"В BMW Порошенко врезался джип Мицубиси L200 с бойцами "Азова" за рулем. Авария случилась на Крещатике посреди Майдана", - говорится в сообщении.

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По данным издания, на место оперативно прибыл представитель президента Украины, а ДТП фиксировал лично полковник ГАИ.