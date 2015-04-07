Сын Порошенко попал в ДТП в центре Киева
17:52, 07 апреля 2015Общество
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Сын Президента Украины Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко, попал в ДТП на Майдане Незалежности в центре Киева с участием авто бойцов батальона "Азов".
На место оперативно прибыл представитель президента / Скриншот видео
Об этом сообщает The Format.
Отмечается, что инцидент произошел около 14:30.
"В BMW Порошенко врезался джип Мицубиси L200 с бойцами "Азова" за рулем. Авария случилась на Крещатике посреди Майдана", - говорится в сообщении.
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По данным издания, на место оперативно прибыл представитель президента Украины, а ДТП фиксировал лично полковник ГАИ.
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