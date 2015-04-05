Сегодня католики празднуют Пасху, а православные – Вербное воскресенье

В ночь с субботы на воскресенье служатся торжественные пасхальные богослужения. В 11:00 по Киеву состоится пасхальная месса с площади Святого Петра в Ватикане с участием Папы Римского Франциска. Позже понтифик объявит свое традиционное послание «Urbi et Orbi» («Городу и миру»), сообщает Радио Свобода.

В то же время христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье. Согласно христианскому учению, в этот день Иисус Христос за несколько дней до своих крестных страданий въехал в Иерусалим на осле. Люди, воспевая его, стелили дорогу перед ним пальмовыми ветвями.

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В Украине символ праздника - пальму - заменили на вербу. За неделю до Пасхи во всех церквях проходит торжественный обряд освящения веток вербы. Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, говоря: «Не я бью, верба бьет, через неделю - Пасха».

Пасха - переходный праздник, и его дата для каждого года высчитывается по лунно-солнечному календарю. У верующих западного обряда в этом году Пасха пришлась на 5 апреля, а у верующих восточного - на 12-е.