ПЦУ образует Румынский православный викариат для этнических румын в Украине

У Румынского викариата будет особая административная структура с правами самоуправления в составе ПЦУ.

Синод Православной церкви Украины сегодня, 27 июля, принял решение создать Румынский православный викариат для этнических румын в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

«Права самоуправления и устройство Православного румынского викариата ПЦУ закрепляются в уставе управления православного румынского викариата, который должен быть выработан совместно с представителями религиозных организаций, желающих войти в состав викариата, в братском сотрудничестве с Румынской православной церковью в соответствии с высказанной ранее ее священным синодом позицией», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Православный румынский викариат ПЦУ является подчиненной предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию особой административной структурой с правами самоуправления в составе ПЦУ.

«В Православный румынский викариат УПЦ (ПЦУ) могут входить на добровольных началах религиозные организации (религиозные общины и монастыри) с преобладающим числом этнических румын. Для этих религиозных общин гарантируются права на соблюдение по собственному выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции", - отмечает пресс-служба ПЦУ.

Устав управления Православного румынского викариата принимается священным синодом ПЦУ и утверждается митрополитом Епифанием.

На сайте ПЦУ сообщается, что в заседании Синода приняли участие все его члены, кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ривненского и Острожского Илариона (по уважительной причине).