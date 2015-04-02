"ЛНР" заявляет о прибытии в Луганск очередного "гумконвоя" из России

Как говорится в сообщении "ЛНР", сегодня всего прибыло 44 автомобиля, 43 будут разгружены в Луганске, одна машина направилась в Стаханов.

"Более 120 автомобилей сегодня везут для жителей ДНР и ЛНР более 1,4 тыс тонн гуманитарной помощи. Среди грузов - продукты питания и предметы первой необходимости, медикаменты и семена для посевной кампании, а также стройматериалы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известено, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Президент Украины Петр Порошенко в конце января назвал такие "конвои" "квазипомощью". По его мнению, грузы, которые "незаконно переправляет на Донбасс агрессор", состоят "из горючего для танков и оружия для террористов".

Украина отмечает, что Россия ввозом таких "гуманитарных конвоев" с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.