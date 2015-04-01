В центре Харькова на лайтбоксах месяц будут висеть стихи Жадана

Проект является частью IX-й международной триеннале экологического плаката "4-й Блок", сообщили организаторы.

Всего плакатов 15 - пятнадцать цитат из нового поэтического сборника Сергея Жадана “Жизнь Марии”, который писался в течение последнего года. Все плакаты выполнены дизайнерами студии Grafprom: Марией Норазян, Ильей Павловым и Дарьей Титаренко.

Лайтбоксы с поэтическими постерами будут висеть в центре города, на Сумской от парка Шевченко до пересечения с улицей Маяковского, с 1 апреля по 1 мая.

Читайте такжеВ Киеве и Славутиче пройдет фотовыставка «Фукушима. Другой взгляд», посвященная памяти жертв землетрясения в ЯпонииПо словам дизайнеров, поэт впервые увидел плакаты с собственными стихами уже на презентации книги, 30 марта, и остался приятно впечатлен экспериментом.

“Меня всегда интересовало присутствие поэзии в "непоэтических" местах, собственно - расширение этого самого "поэтического" пространства. Я убежден, что поэзия должна быть широкоприсутствующей и легкодоступной. Когда-то Бродский предлагал класть антологии поэзии в гостиничных номерах рядом со Святым Писанием. Как по мне - очень мудро и вполне реально. Поэтому - даешь поэзию вместо рекламы валютных кредитов!”, - говорит Жадан.