Открыл бутылку зениткой: украинский боец присоединился к главному флешмобу этого лета (видео)

Солдат ВСУ оригинально поучаствовал в популярном флешмобе BottleCapChallenge.

BottleCapChallenge - главный флешмоб этого лета, который дошел даже до ВСУ: один из солдат продемонстрировал скрытые навыки зенитной установки ЗУ-23−2.

Суть челенджа состоит в том, чтобы открыть крышку бутылки одним касанием. В то время, как большинство открывают бутылку ударом ноги, солдат ВСУ решил использовать зенитную установку.

Как сообщал УНИАН, ранее британский актер Джейсон Стетхэм стал участником BottleCapChallenge.