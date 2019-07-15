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Открыл бутылку зениткой: украинский боец присоединился к главному флешмобу этого лета (видео)

15:16, 15 июля 2019
Общество
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BottleCapChallenge - военный ВСУ на зенитке проделал трюк с бутылкой / скриншот

BottleCapChallenge - главный флешмоб этого лета, который дошел даже до ВСУ: один из солдат продемонстрировал скрытые навыки зенитной установки ЗУ-23−2.

Суть челенджа состоит в том, чтобы открыть крышку бутылки одним касанием. В то время, как большинство открывают бутылку ударом ноги, солдат ВСУ решил использовать зенитную установку. 

Как сообщал УНИАН, ранее британский актер Джейсон Стетхэм стал участником BottleCapChallenge. 

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Теги: #ВСУ#солдат#флешмоб#зенитка