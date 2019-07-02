Голливудский актер открыл бутылку ударом ноги - в сети запустили новый флешмоб (видео)

В соцсетях запустили новый вирусный флешмоб #bottlecapchallenge.

Британский актер Джейсон Стетхэм стал участником нового челленджа в соцсетях - Bottle Cap Challenge.

На ролике в своем Instagram звезда Голливуда так пробил ногой, что крышка бутылки четко слетела с горлышка.

Незадолго до этого такой же трюк выполнил американский боец UFC, чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй, после которого вызов и дошел до Стетхэма.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине запустили флешмоб, спасающий жизни животных.