Голливудский актер открыл бутылку ударом ноги - в сети запустили новый флешмоб (видео)
13:58, 02 июля 2019Звезды
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В соцсетях запустили новый вирусный флешмоб #bottlecapchallenge.
Джейсон Стетхэм повторил трюк чемпиона UFC, открыв бутылку ударом ноги / скриншот
Британский актер Джейсон Стетхэм стал участником нового челленджа в соцсетях - Bottle Cap Challenge.
На ролике в своем Instagram звезда Голливуда так пробил ногой, что крышка бутылки четко слетела с горлышка.
Незадолго до этого такой же трюк выполнил американский боец UFC, чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй, после которого вызов и дошел до Стетхэма.
Как сообщал УНИАН, ранее в Украине запустили флешмоб, спасающий жизни животных.
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