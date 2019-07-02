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Голливудский актер открыл бутылку ударом ноги - в сети запустили новый флешмоб (видео)

13:58, 02 июля 2019
Звезды
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Джейсон Стетхэм повторил трюк чемпиона UFC, открыв бутылку ударом ноги / скриншот

На ролике в своем Instagram звезда Голливуда так пробил ногой, что крышка бутылки четко слетела с горлышка.

Незадолго до этого такой же трюк выполнил американский боец UFC, чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй, после которого вызов и дошел до Стетхэма.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине запустили флешмоб, спасающий жизни животных.

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Теги: #актер#голливуд#новый флешмоб