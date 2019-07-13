Кандидат в нардепы Инна Костыря выступила с инициативой перевести Киевскую ОГА в Фастов - СМИ

Владимир Зеленский заявил новому губернатору Киевской области, что его офис должен находиться не в Киеве, а в области.

Киевская областная государственная администрация может переехать из столицы в Фастов.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в Facebook кандидата в народные депутаты по 91-му избирательному округу в Киевской области Инны Костыри.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айриана. Помимо того, что по стране в целом и по Киевской области в частности прокатились новые назначения, стоит отметить, что президент делает акцент не только на персоналиях, а и на офисах администраций областей, которые, по его мнению, должны изменить местоположение.

Владимир Зеленский заявил новому губернатору Киевской области, что его офис должен находиться не в Киеве, а в области, ведь, президент убежден, что для того, чтобы понимать проблемы области – нужно находиться там.

По этому поводу также высказалась кандидат в народные депутаты по одномандатному 91-му округу Инна Костыря.

"Я полностью поддерживаю инициативы президента, действительно, трудно из Киева понимать проблемы Киевской области, ведь то, что всем кажется, что все рядом и проблемы и задачи одинаковые – это не так! Хочется отметить, чтобы это не было формальным выполнением поручения Президента, или имитацией приближения власти к народу, предлагаю перенести Киевскую областную государственную администрацию не в Ирпень, где все удобно, красиво, устроено, а, например, в Фастов, где и город и люди очень нуждаются во внимании власти", – отметила кандидат.

По ее словам, она уже общалась по этому вопросу с местными жителями и они полностью разделяют это мнение.

"Говорят: "пусть власть посмотрит, как мы здесь живем". Действительно, проблемы таких городков, как Фастов, мало интересовали предыдущую власть, ведь кроме социально-экономических проблем города, здесь банально нет дорог. И, думаю, если новый губернатор несколько дней поездит на работу в КОГА, которая будет расположена в Фастове, он на себе почувствует критичность и неотложность решения проблем Фастова и местных жителей", – резюмировала Инна Костыря.