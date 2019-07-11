В деле против пятерых экс-"беркутовцев" допросили телеоператора

Телеоператор Александр Скиба на собственном видео идентифицировал лиц, стрелявших в сторону майдановцев из автоматов, как сотрудников спецподразделения милиции «Беркут».

На заседании суда по делу в отношении пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в массовых расстрелах активистов Революции достоинства 20 февраля 2014 года, допросили телеоператора ТРК «Украина» Александра Скибу.

Как передает корреспондент УНИАН, Скиба на заседании Святошинского райсуда Киева выступал как свидетель стороны обвинения.

20 февраля 2014 года он вместе с журналистом работал на улице Институтской, в тылу позиций «беркутовцев» и снимал их со спины.

Скиба сообщил, что съемочной группе удалось беспрепятственно заехать в правительственный квартал с противоположной к Майдану Незалежности стороны, они, припарковав автомобиль на улице Банковой, пошли на Институтскую.

Оператору продемонстрировали видео, которое он идентифицировал как свое, отметив, что действительно это видео снимал он, и видел, как три человека в черной форме с надписью «Беркут» на спинах из-за бетонной баррикады на правой стороне улицы, если смотреть вниз на площадь, вели огонь из автоматического оружия в сторону Майдана Незалежности.

Также Скиба добавил, что не видел никаких признаков того, что стрелкам грозила какая-то опасность со стороны митингующих.

Следующее заседание по делу в отношении пятерых экс-«беркутовцев» начнется в 11.30 16 июля.

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Как сообщил один из прокуроров по делу Игорь Земсков, планируется, что на следующем заседании суда будет рассмотрен вопрос о продлении экс-«беркутовцам» мер пресечения.

Также он сообщил, что допросы свидетелей стороны обвинения закончены. Осталось около 15 человек, с которыми в настоящее время не удалось установить контакты, чтобы их допросить в суде. По словам Земскова, если эти свидетели все же появятся, то будут допрошены на других этапах судебного следствия.

Кроме того, Земсков предположил, что на следующем заседании сторона защиты предоставит прокурорам для ознакомления список своих свидетелей, а суд во время следующих заседаний определится, кого из этого списка будет вызвано.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд столицы рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.