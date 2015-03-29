На Харьковщине СБУ перекрыла канал финансирования боевиков

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила факты финансирования террористической деятельности так называемой «ДНР» производителями продовольственной продукции", - сказано в сообщении.

Установлено, что должностные лица двух донецких предприятий пищевой промышленности на временно оккупированной территории организовали незаконные поставки своей продукции в Харьковской регион. Средства, полученные от реализации всей продукции на Харьковщине, возвращались наличными на подконтрольную боевикам территорию. После этого они распределялись между сообщниками, определенная сумма из них выделялась на финансирование противоправной деятельности отдельных лиц и групп - организацию антиукраинских митингов и на подготовку совершения терактов и диверсий.

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В рамках начатого уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины были проведены обыски в офисах и складских помещениях филиалов предприятий, расположенных на Харьковщине. Правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, печати, электронные носители и компьютерную технику.

Следствие продолжается.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала милиционера, который готовился провести диверсантов в Мариуполь.