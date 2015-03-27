Укрпочта выпустила марку с Надеждой Савченко

Укрпочта выпустила марку в знак поддержки Савченко, сказано в сообщении предприятия.

Читайте такжеФото Савченко в Басманном суде Москвы

«Мы очень волнуемся за судьбу нашей Надежды, ведь она является примером для каждого из нас. Как говорил Шевченко: «Боритесь - поборете!». Она не просто летчица и наша землячка, она в первую очередь - женщина, которая не должна так страдать ... Хочется, чтобы мы поскорее увидели ее на своей земле здоровой и улыбающейся! ..» - прокомментировал выпуск марки и.о. генерального директора Укрпочты Игорь Ткачук.

Ранее УНИАН сообщал, что Басманный суд Москвы отклонил очередную жалобу защиты Савченко.