Укрпочта выпустила марку с Надеждой Савченко
18:24, 27 марта 2015Общество
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Государственное предприятие Укрпочта выпустило марку с портретом украинской летчицы Надежды Савченко, которую незаконно удерживают в российском СИЗО.
Укрпочта решила поддержать Надежду Савченко / ukrposhta.ua
Укрпочта выпустила марку в знак поддержки Савченко, сказано в сообщении предприятия.
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«Мы очень волнуемся за судьбу нашей Надежды, ведь она является примером для каждого из нас. Как говорил Шевченко: «Боритесь - поборете!». Она не просто летчица и наша землячка, она в первую очередь - женщина, которая не должна так страдать ... Хочется, чтобы мы поскорее увидели ее на своей земле здоровой и улыбающейся! ..» - прокомментировал выпуск марки и.о. генерального директора Укрпочты Игорь Ткачук.
Ранее УНИАН сообщал, что Басманный суд Москвы отклонил очередную жалобу защиты Савченко.
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