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Украинцев признали самой сексуальной нацией мира – опрос

09:34, 29 июня 2019
Общество
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В опросе приняли участие примерно 1,5 миллиона человек / фото УНИАН

Соответствующий опрос, в котором приняли участие примерно 1,5 миллиона человек, был проведен туристической компанией Big 7 Travel.

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«У украинцев впечатляющая внешность, поэтому они с легкостью возглавляют наш рейтинг 2019 года. Кто с этим не согласится? Неудивительно, что именно из этой страны происходит так много моделей», - говорится в рейтинге.

Отмечается, что участникам опроса не предоставлялось дополнительных объяснений значения «сексуальный», поэтому каждый воспринимал его, как считал нужным.

Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на пять пунктов в рейтинге счастливых стран мира, однако по-прежнему остается во второй сотне.

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Теги: #украинцы