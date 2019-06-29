Украинцев признали самой сексуальной нацией мира – опрос

Отмечается, что участникам опроса не предоставлялось дополнительных объяснений значения "сексуальный".

Украинцы заняли первое место в рейтинге "самых сексуальных наций мира".

Соответствующий опрос, в котором приняли участие примерно 1,5 миллиона человек, был проведен туристической компанией Big 7 Travel.

Читайте такжеУкраина заняла 39 место в рейтинге самых влиятельных стран мира

«У украинцев впечатляющая внешность, поэтому они с легкостью возглавляют наш рейтинг 2019 года. Кто с этим не согласится? Неудивительно, что именно из этой страны происходит так много моделей», - говорится в рейтинге.

Отмечается, что участникам опроса не предоставлялось дополнительных объяснений значения «сексуальный», поэтому каждый воспринимал его, как считал нужным.

Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на пять пунктов в рейтинге счастливых стран мира, однако по-прежнему остается во второй сотне.