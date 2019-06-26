В Киеве на левом берегу образовался транспортный коллапс (видео)

В пробках застыл Дарницкий мост и мост Патона, также движение парализовано по проспекту Бажана.

В Киеве на левом берегу образовался транспортный коллапс.

Об этом свидетельствует информация сервиса Google Maps.

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От метро Славутич до метро Харьковской практически парализовано движение на проспекте Николая Бажана в сторону правого берега. Причиной пробки стало дорожно-транспортное происшествие, а также ремонт путепровода на Осокорках.

В аналогичных пробках в сторону правого берега стоит Дарницкий мост и мост Патона.

Также в пробках застыл Броварской проспект от метро Гидропарк до метро Левобережная, а также Днепровская набережная в сторону Русановки и Харьковское шоссе в районе озер.

На правом берегу в пробке из-за ремонта Шулявского путепровода стоит проспект Победы - от метро Святошина до метро Шулявская.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 июня, важные улицы Киева захватили масштабные пробки. В частности, в районе ст.м "Академгородок" масштабные заторы наблюдались уже с 7 утра. Там из-за ремонта перекрыта дорога. Людям приходится выходить из маршруток и несколько остановок идти до метро пешком в 30-градусную жару.