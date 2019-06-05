Петарды, дым и детские игрушки: в Переяславе возле здания полиции произошли стычки (видео)

На стене полиции краской написали слово "Убийцы".

Накануне, 4 июня, под стенами полиции в Переяславе-Хмельницком на Киевщине состоялась акция протеста "Безнаказанность убивает". 31 мая в этом городе двое полицейских в нетрезвом состоянии (по словам очевидцев) стреляли в банки и ранили в голову 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. 3 июня он скончался в больнице.

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Как передает ТСН, в Переяславе акция началась неспокойно. Активисты зажгли файеры, в полицейских начали кидать петарды и дымовые шашки. Под ноги правоохранителям, что обступили вход в полицию, положили детские игрушки.

На стене полиции краской написали слово "Убийцы".

Во время коротких стычек в Переяславе дымовая шашка ударила журналистке в ногу. Сообщалось о ранении, однако эта информация не подтвердилась.

Подобные акции под стенами полиции и МВД состоялись во многих городах Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.