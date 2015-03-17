В Ровенской области председатель сельсовета попался на получении 500 тысяч гривен взятки

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области, работники Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачили председателя одного из сельских советов Ровенского района во время получения неправомерной выгоды в размере свыше 500 тыс грн от гражданина за положительное решение вопроса о подготовке и утверждении проекта землеустройства о предоставлении в собственность земельного участка общей площадью 0,25 гектара.

Правоохранители разоблачили злоумышленника непосредственно во время получения средств вблизи отеля «Швейцария», что в селе Обаров Ровенского района, отметили в главке.

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Готовятся материалы относительно задержания сельского головы в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Согласно санкции части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах), злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.