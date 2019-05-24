ВНО по украинскому языку 2019: появились правильные ответы на тест (документ)

В этом году ВНО по украинскому языку сдавали почти 340 тысяч абитуриентов.

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы на тест ВНО по украинскому языку и литературе основной сессии 2019 года.

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Заседание экспертной комиссии при УЦОКО по определению порога "сдал/не сдал" по украинскому языку и литературе состоится 13 июня, а результаты ВНО появятся на информационных страницах участников до 14 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году ВНО по украинскому языку сдавали почти 340 тысяч абитуриентов, что составляет 97,2 % от общего количества зарегистрированных. 189 человек не допустили к сдаче теста из-за опоздания или отсутствия необходимых документов.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны правильные ответы на ВНО по математике.