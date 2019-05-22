ВНО-2019: обнародованы правильные ответы к тесту по математике
15:44, 22 мая 2019Общество
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Результаты ВНО по математике должны быть обнародованы до 14 июня.
Появились правильные ответы на ВНО по математике 2019 / фото УНИАН
Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту по математике основной сессии внешнего независимого оценивания 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе УЦОКО, заседание экспертной комиссии по определению порога "сдал/не сдал" по математике состоится 13 июня.
Результаты ЗНО по математике будут размещены на информационных страницах участников до 14 июня.
В этом году участие в тестировании по математике приняло более 155 тысяч человек, что составляет 96,6 % от общего количества зарегистрированных.
Как сообщал УНИАН, 21 мая в Украине стартовала основная сессия ВНО, первым абитуриенты сдали тест по математике.
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