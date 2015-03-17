В Константиновке милиции разрешили стрелять на поражение - Геращенко

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" и советник министра МВД Антон Геращенко.

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"Если кто-то в Константиновке с оружием в руках выступит против законов украинской власти, используя данное ДТП для массовых столкновений, то сначала будет сделан один предупредительный выстрел, а потом будет стрельба на поражение. Если не будет времени предупредить - будет стрельба на поражение сразу же. Никому не позволено подрывать украинскую власть с оружием в руках на территории Украины. Все необходимые действия, подкрепления, приказы в Константиновку направлены, там ситуация будет нормализована и в дальнейшем будет оставаться такой же", - сказал он.