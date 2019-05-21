"Мемориал" признал политзаключенными 24 крымских татар

Всех задержанных обвиняют в участии в террористической организации.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными крымских татар, которые были задержаны в конце марта по обвинению в участии в исламской организации Хизб ут-Тахрир.

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В «Мемориале» заявили, что считают безосновательным объявление Хизб ут-Тахрир террористической организацией, отметив, что Россия – единственное государство в мире, которое признало ее такой, передает радио Свобода.

«Ни в одном из известных нам уголовных дел, в рамках которых за решеткой оказались уже более 250 мусульман, нет признаков не только терроризма, но и подготовки или хотя бы обсуждения терактов и применения оружия», – говорится в сообщении центра.

«Мемориал» требует немедленного освобождения участников Хизб ут-Тахрир и прекращения их уголовного преследования.

Как сообщал УНИАН, в марте в аннексованном Россией Крыму прошли массовые обыски, после которых были задержаны 20 крымских татар. Через несколько дней в Ростове-на-Дону и на границе с Херсонской областью были задержаны еще четверо. Один из них, Раим Айвазов, впоследствии рассказал в суде, что сотрудники ФСБ имитировали его расстрел, чтобы заставить подписать показания.

Всех задержанных обвиняют в участии в террористической организации.