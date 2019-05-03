В оккупированном Крыму удерживают 86 политзаключенных, свыше 60 из них — крымские татары

В списке правозащитников арестованных классифицируют по 13-ти уголовным делам.

Российские власти в оккупированном Крыму удерживают в заключении 86 человек по политическим или религиозным мотивам.

Читайте такжеКрымские татары "троллят" оккупантов в ответ на репрессии – платят огромные штрафы монетами в ведрах

Как сообщает правозащитная группа Crimean Human Rights Group, 60 из удерживаемых — крымские татары. В списке правозащитников арестованных классифицируют по 13-ти уголовным делам.

По так называемому делу «Хизб ут-Тахрир» проходят семь групп: ялтинская (6 человек), первая бахчисарайская (4 человека), первая симферопольская (5 человек), вторая бахчисарайская (9 человек), вторая симферопольская (24 человека), красногвардейская (3 человека) и севастопольская (4 человека).

По делу «украинских диверсантов» проходят 13 человек, по «группе Сенцова» — 3 человека, по делу о причастности к «Батальону имени Н. Челебиджихана» — 3 человека, за «Майдан» судят 2 человек. Еще 9 человек осуждены за одиночные уголовные кейсы.

Количество политических заключенных в России превысило 230 человек, а власть президента РФ Владимира Путина удается «до все более широкого набора законов, специально разработанных для криминализации актов повседневной жизни». Об этом говорится в опубликованном в США докладе о политических репрессиях в России.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, всего более 80 граждан Украины удерживаются в российских тюрьмах за свои политические взгляды. Среди них, кроме Сенцова, есть Станислав Клих, Павел Гриб, Роман Сущенко, Кязім Аметов, Николай Карпюк и др.