На освобожденных от боевиков территориях обнаружили четыре тайника с оружием и взрывчаткой

В течение последней недели на освобожденных от террористов территориях найдено и обезврежено четыре тайника с оружием и взрывчаткой, которые оставили после себя боевики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, на околице Славянска, возле железнодорожного пути, обнаружены скрытые в лесополосе ПЗРК «Стрела-2М» в боевом состоянии. "Это место в прошлом году использовалось противником в качестве огневой точки при обстрелах позиций и самолетов ВСУ в районе легендарной горы Карачун", - сказал Лысенко.

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Также при проверке территории детского оздоровительного лагеря "Крымское", расположенного в лесном массиве вблизи реки Северский Донец, из тайника изъято 6 гранат ВОГ-25 для подствольного гранатомета, значительное количество патронов к автомату АК-74, ручные гранаты РГД-5 и Ф-1, военную амуницию.

Кроме того, в Краматорске на территории цементного завода был обнаружен склад боеприпасов боевиков - изъято 5 мин, 12 гранат и 30 снарядов, а в Артемовске на берегу реки Бахмутка в заброшенном здании обнаружено 10 тротиловых шашек общим весом почти 3 кг и подрывную машинку.