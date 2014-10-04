Возле Лисичанска найден тайник с оружием боевиков и картами диверсий (фото)

Контрразведка Службы безопасности Украины в рамках спецопераций по разоблачению и обезвреживанию диверсионно-подрывных групп террористической организации «ЛНР», которые на освобожденных территориях Луганской области готовят террористические акты против мирного населения, выявила тайник с арсеналом оружия.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что неподалёку от Лисичанска сотрудники СБУ выявили замаскированный в земле тайник со стрелковым оружием и боеприпасами.

Кроме того в тайнике было выявлено 18 карт местности, на которых обозначены объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения с целью их подрыва. Также боевики приготовили 10 километров электрического кабеля, устройства для дистанционного подрыва, в том числе с использованием мобильного телефона, датчика движения, принадлежностей для изготовления растяжек.

В тайнике изъят гранатомет, противотанковое ружье Симонова с 160 патронов к нему, оптические прицелы, средства мобильной связи.

СБУ установлены личности боевиков – местных жителей, которые по заданию главарей «ЛНР» готовили теракты.

Продолжаются оперативно-следственные действия.