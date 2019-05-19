В Запорожской области задержали подозреваемого в избиении до смерти участника АТО

Между потерпевшим и подозреваемым произошла ссора.

В Запорожской области полицейские задержали подозреваемого в избиении до смерти участника АТО, жителя Энергодара 1970 года рождения.

Как сообщает пресс-служба полиции области, 15 мая в 23:26 в Энергодарский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из медицинского учреждения города. Туда с многочисленными телесными повреждениями был госпитализирован местный житель 1970 года рождения. 18 мая от полученных травм гражданин скончался в реанимационном отделении больницы.

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Установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошла ссора, в результате которой злоумышленник причинил ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия. Оперативникам удалось установить и задержать подозреваемого, который оказался местным жителем 1989 года рождения.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Как сообщает сайт города Запорожья 061.ua, задержанный подозревается в избиении участника АТО Евгения Бабанского, который от полученных травм скончался в реанимации.