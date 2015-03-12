Украинский и российский театры представят в Киеве написанную в тюрьме пьесу Сенцова

Как сообщили организаторы события, это первый драматургический опыт Олега Сенцова, о котором он сам рассказал в одном из писем, переданных из тюремного заключения в Лефортово, продюсеру Наталье Йозеф.

Йозеф предложила московскому Театру.doc представить ее на суд зрителей. Первый показ сценической читки состоялся в Театре.Doc 30 ноября 2014 года, через несколько недель по просьбам зрителей ее повторили в Сахаровском центре.

Теперь киевский театр «ДАХ» пригласил режиссера Анастасию Патлай в Киев, чтобы вместе с украинскими актерами представить пьесу киевской публике.

Читайте такжеБерлинская Академия искусств призвала Россию немедленно освободить Сенцова "Я решила, что, как минимум, зрителю будет интересно послушать пьесу и поразмышлять над ней. Она неоднозначная, спорная и живая. Сейчас я очень рада возможности представить пьесу в Киеве, рада предстоящей работе с украинскими артистами в замечательном театре ДАХ, который давно дружит с Театром.doc. Мне кажется, сам факт такого совместного творчества необычайно важен именно сегодня. Думаю, для Олега он тоже важен. По крайней мере, он всячески поддержал эту идею", - рассказала Патлай.

По мнению украинского драматурга Натальи Ворожбит, очень важен тот факт, что читку будет делать российский режиссер с украинскими актерами.

"Художники разных стран должны объединяться против зла. Жаль только, что эта акция не сможет радикально приблизить освобождение Олега", - сказала она.

Читка пройдет в Центре Современного Искусства «ДАХ» 18 марта в 19:00. Все собранные пожертвования будут переданы семье Олега Сенцова