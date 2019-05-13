Знаменитая украинская певица сломала ногу (фото)

Певица Мария Бурмака отметила, что происшествие случилось накануне ее концерта в Киеве, но она не намерена отменять мероприятие.

Украинская певица Мария Бурмака сообщила на своей странице в Facebook, что сломала ногу.

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"Кто вчера сумел подвернуть ногу, тот я. Думала, растяжение связок. Сегодня выяснили, что это перелом. Грустно очень. Вот вам и вся правда об этой артистической профессии", - написала она.

Певица отметила, что происшествие случилось накануне ее концерта в Киеве, но она не намерена отменять мероприятие.

"На концерте первое отделение буду сидеть, это же будут песни с гитарой. А на отделение с оркестром я попрошу маэстро вывести меня за руку. И на эту часть я сниму гипс. Потому что музыка - это главное", - заявила исполнительница.

Как сообщал УНИАН, ранее возлюбленный Регины Тодоренко получил травму глаза, защищая ее от огня.