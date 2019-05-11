"Циничная попытка пророссийского реванша": Парубий о судебном иске по запрету подписания языкового закона
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий счел судебный иск, который может заблокировать подписание закона о языке, "циничной попыткой пророссийского реванша".
"В последнее время таких попыток становится все больше. Но сейчас пророссийская пятая колонна совершила покушение на закон, который украинцы ждали веками, закон исторической справедливости - Закон о функционировании украинского языка как государственного", - написал он в Facebook.
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По убеждению Парубия, суд не позволит сорвать подписание закона и уже во вторник, 14 мая, депутаты откроют путь для подписания документа.
"При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу", - сказал он.
Напомним, что Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной просит суд запретить Андрею Парубию подписывать и публиковать закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственной 25 апреля.
За публичное оскорбление украинского языка вводится уголовная ответственность - лишение свободы до трех лет, как за публичное надругательство над флагом, гербом или гимном Украины.