цей матеріал доступний українською

"Циничная попытка пророссийского реванша": Парубий о судебном иске по запрету подписания языкового закона

03:08, 11 мая 2019
Общество
140 0
Андрей Парубий / REUTERS

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий счел судебный иск, который может заблокировать подписание закона о языке, "циничной попыткой пророссийского реванша".

"В последнее время таких попыток становится все больше. Но сейчас пророссийская пятая колонна совершила покушение на закон, который украинцы ждали веками, закон исторической справедливости - Закон о функционировании украинского языка как государственного", - написал он в Facebook.

Читайте также"Украинцы ждали этого 150 лет": эксперт объяснил важность закона о языках

По убеждению Парубия, суд не позволит сорвать подписание закона и уже во вторник, 14 мая, депутаты откроют путь для подписания документа.

"При любых условиях на следующей неделе закон будет подписан и вступит в силу", - сказал он.

Напомним, что Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной просит суд запретить Андрею Парубию подписывать и публиковать закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Верховная Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственной 25 апреля.

За публичное оскорбление украинского языка вводится уголовная ответственность - лишение свободы до трех лет, как за публичное надругательство над флагом, гербом или гимном Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Языковой закон Украины
Теги: #Парубий#языковой вопрос