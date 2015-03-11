Статус участника АТО получили 9 261 военный

Об этом сообщил исполнящий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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"На этой неделе на рассмотрение межведомственной комиссии Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО направлены материалы еще на 755 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины", - заявил спикер.

По словам Владислава Селезнева, в общем в межведомственной комиссии сейчас находятся материалы на получение статуса участника боевых действий на 3268 военнослужащих и работников ВСУ.

По состоянию на 26 февраля в Генштабе заявляли о получении статуса участника боевых действий 8,5 тыс. украинских военнослужащих.