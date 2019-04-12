Группа "Антитела" выпустила постапокалиптический клип на песню Hello (видео)

Также группа презентовала одноименный альбом.

Украинская рок-группа "Антитела" представила свой новый альбом Hello и постапокалиптический клип на одноименную песню.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале группы.

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По сюжету, главный герой, которого сыграл фронтмен украинской рок-группы Detach Алексей Веренчик, возвращается на Землю после ядерного апокалипсиса, чтобы проверить, пригодна ли планета для жизни.

"Этот клип - продолжение истории из клипа «Лови момент»: о том, что мир - хрупкий. И о том, что Земля - наш дом, который надо оберегать. А об этом многие забывают", - рассказал Веренчик, который одновременно выступил и режиссером клипа.

Относительно нового альбома, то он состоит из десяти композиций. Четыре песни уже получили широкую популярность, престижные награды в шоу-индустрии страны, стали саундтреками кино и сериалов. Это песни «TDME», «Лови момент», «Lego» и «Вірила». Также в альбом вошли шесть абсолютно новых треков.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году стало известно, что "Антитела" работают над польскоязычным альбомом.