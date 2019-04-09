Известный украинский артист похудел на 17 килограммов (фото)
05:25, 09 апреля 2019Общество
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Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) продемонстрировал постройневшую фигуру.
Потап разместил в соцсети новое фото / Instagram Потап
Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) сбросил 17 кг. Об этом в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" сказал ведущий Юрий Горбунов.
"Я хочу, чтобы вы поаплодировали Алексею. Человек похудел на 17 килограммов. Молодой, красивый, перспективный!" - сказал он.
Фото, сделанные во время съемок шоу, Потап разместил в Instagram. Во время шоу рэпер с группой Mozgi исполнил песню Digitalization.
Как сообщал УНИАН, ранее колоритная участница шоу "Голос країни" в откровенном наряде перепела хит MARUV.
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