Известный украинский артист похудел на 17 килограммов (фото)

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) продемонстрировал постройневшую фигуру.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) сбросил 17 кг. Об этом в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" сказал ведущий Юрий Горбунов.

"Я хочу, чтобы вы поаплодировали Алексею. Человек похудел на 17 килограммов. Молодой, красивый, перспективный!" - сказал он.

Фото, сделанные во время съемок шоу, Потап разместил в Instagram. Во время шоу рэпер с группой Mozgi исполнил песню Digitalization.

Как сообщал УНИАН, ранее колоритная участница шоу "Голос країни" в откровенном наряде перепела хит MARUV.