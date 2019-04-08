Во Львове пара так "развлекалась" в лесу, что потеряла маленького ребенка

Инспекторы установили, что мальчику 1 год и 8 месяцев, а женщина - действительно его мама.

Во Львове взрослые в состоянии опьянения "развлекались" в лесу и не увидели, что мальчик в возрасте 1 год 8 месяцев ушел от них.

Инцидент произошел 7 апреля, сообщает пресс-служба полиции Львовской области. Патрульные получили сообщение, что на улице Величковского во Львове находится ребенок с пьяными взрослыми.

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Офицеры прибыли на место и узнали от заявителей, что они стали очевидцами, как двое взрослых "развлекались" в лесу и не увидели, как ребенок пошел от них. Тогда заявители догнали мальчика и вызвали патрульных. Потом из леса вышли взрослые, которые были в состоянии опьянения и сообщили, что являются родителями.

Инспекторы установили, что мальчику 1 год и 8 месяцев, а женщина - действительно его мама. Мужчина отношения к ребенку не имел.

На 35-летнюю мать также составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отделение полиции прибыл отец ребенка и забрал мальчика. Далее дело передадут в суд.

Ранее годовалый Саша, которого мать-украинка родила и оставила в роддоме Москвы, вернулся домой. Несколько месяцев его возвращением занимались Одесская областная служба по делам детей, полиция и посольство Украины.