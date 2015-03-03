В Николаеве остановилось движение маршруток: вчерашней выручки не хватило, чтобы покрыть расходы на топливо

Как сообщает корреспондент УНИАН, на остановках множество людей, которые не могут уехать.

Сейчас в городе перевозки осуществляют только трамваи и троллейбусы.

Мэр Николаева Юрий Гранатуров на своей странице в facebook сообщил, что сегодня утром маршрутки просто не смогли заправить.

"Водителям не хватило вчерашней выручки, чтобы перекрыть расходы на топливо", - заявил мэр.

По его словам, сейчас заместитель городского головы Александр Женжеруха созвал экстренное совещание с перевозчиками.

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"В течение нескольких часов ситуация должна стабилизироваться, а водители выйти на маршруты", - заверил мэр.

По его данным, в пятницу, 6 марта, на исполкоме должен был рассматриваться вопрос повышения цены на проезд.

"В связи со сложившейся ситуацией - тариф будет пересмотрен немедленно... Сегодня будет проведено внеочередное заседание исполкома. Вероятно, новая цена на проезд в общественном транспорте составит 4 гривни 50 копеек", - написал Гранатуров.

В то же время, как сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации, председатель ОГА Вадим Мериков считает недопустимой ситуацию, когда компании, предоставляющие транспортные услуги горожанам, не выходят на маршруты и создают коллапс в городе.

«Прежде всего, предприятия-перевозчики нарушили ряд норм законодательства о местном самоуправлении, условия заключенных договоров о перевозке. Отмечу, что так забастовки не проводятся. По крайней мере компании-перевозчики должны заблаговременно сообщить о том, что они не выходят на маршруты. Исполком в лице городского головы имеет полное право аннулировать договоры с этими компаниями», - сказал Мериков.

Он убежден, что таксисты, которые воспользовались ситуацией и повысили тарифы на проезды, занимаются «мародерством». Поэтому уже сегодня будут направлены соответствующие обращения в прокуратуру области с просьбой дать адекватную оценку действиям компаний.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве подорожал проезд в маршрутках.