На Рейтарской в Киеве появится зеленая зона

В общественной организации «Оберіг часу» считают, что новая зеленая зона на улице Рейтарской станет неотъемлемой частью экскурсионных маршрутов столицы.

В центре Киева на улице Рейтарской началось обустройство новой зеленой зоны. В воскресенье сюда завезли 36 хвойных и лиственных деревьев и уже размечают дорожки из тротуарной плитки.

Инициатором обустройства зеленой зоны выступило историко-культурное общество «Оберіг часу», а также ООО «Глобал Инвест», владелец земельного участка возле нежилого дома в Георгиевском переулке, который выходит на ул. Рейтарскую.

«Обсудили ситуацию с инвестором, нашли общий язык, подписали меморандум. Договорились, что здесь будет уютная зеленая зона. Красивые дорожки, ухоженные деревья, цветы. Обязательное условие - свободный доступ для всех. Теперь сообща обустраиваем территорию», - пояснила Виктория Волкова, жительница Рейтарской.

В общественной организации «Оберіг часу» считают, что новая зеленая зона на улице Рейтарской станет неотъемлемой частью экскурсионных маршрутов столицы.

«Со своей стороны, мы хотим придать зеленой зоне художественное оформление, чтобы этот оазис среди плотной каменной застройки еще и выступал в роли уникального арт-объекта», - рассказывает представитель организации Максим Кушнарев.

Инвесторы обязались не только обустроить зеленую зону, но и в дальнейшем выделять средства на поддержание территории в надлежащем состоянии.

«Финансирование работ мы взяли на себя, но нам активно помогают и местные жители, художники, скульпторы, архитекторы», - заявил представитель ООО «Глобал Инвест».

Проект обустройства новой зеленой зоны поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики. Вопрос также рассматривала рабочая группа при участии жителей Рейтарской и Георгиевского переулка. Группа пришла к заключению, что все домыслы о застройке участка являются недостоверными. Никто никогда даже не инициировал процесс согласования документации на проектирование или строительство, так как данный участок может использоваться владельцем лишь как придомовая зеленая зона. Любое новое строительство в этом районе исторического Киева запрещено законом.