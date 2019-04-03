В Житомире у пенсионерки случился эпилептический приступ из-за отказа в льготном проезде (фото, видео)

Женщине оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

В Житомире у пенсионерки случился эпилептический приступ из-за того, что водитель маршрутки не разрешил ей ехать бесплатно.

Об этом говорится в видеосюжете Житомир.Life. По информации издания, инцидент произошел 3 апреля в маршрутке №11.

"Женщина не знала, что перевозчик с 1 апреля отказался перевозить льготные категории населения, поэтому не взяла с собой деньги. После того, как водитель сообщил местной жительнице о том, что его удостоверение не дает возможности льготного проезда, она разнервничалась, после чего у нее случился эпилептический приступ", - отмечает издание.

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После этого водитель остановил маршрутку и вызвал "скорую".

В коммунальном учреждении «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Житомирского облсовета корреспонденту УНИАН подтвердили, что водитель маршрутки №11 вызвал «скорую» пенсионерке из-за эпилептического приступа. Женщине оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Житомире частные предприниматели из-за отсутствия компенсации отказались бесплатно перевозить в маршрутках пенсионеров и других льготников. Однако в этот перечень не входят дети-сироты, участники боевых действий на Донбассе и члены семей погибших участников АТО/ООС.

С июня 2017 года в Житомире стоимость проезда в маршрутных автобусах возросла с 3 до 5 гривень за поездку. Тогда частным перевозчикам были выдвинуты жесткие требования, среди которых – перевозить пенсионеров и других льготников в полном объеме бесплатно.