Уроженка Украины завоевала титул "Мисс Германия-2015"
11:36, 02 марта 2015Общество
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Немка с украинскими корнями Ольга Хоффман завоевала титул "Мисс Германия 2015".
За почетный титул боролись 23 девушки / spiegel.de
Об этом сообщает ТСН.
Согласно сообщению, 23-летняя Ольга приняла участие в конкурсе красоты и победила более 20-ти соперниц.
Отмечается, что девушка проживает в Германии с 2001 года и имеет немецкое гражданство. Кроме короны, красавица получила также легковой автомобиль и поездки в Бразилию, на Кубу и остров Боркум в Северном море.
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Конкурс "Мисс Германия" проходит ежегодно с 1927 года. За почетный титул боролись 23 девушки в возрасте от 18 до 28 лет.
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