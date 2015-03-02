Уроженка Украины завоевала титул "Мисс Германия-2015"

Об этом сообщает ТСН.

Согласно сообщению, 23-летняя Ольга приняла участие в конкурсе красоты и победила более 20-ти соперниц.

Отмечается, что девушка проживает в Германии с 2001 года и имеет немецкое гражданство. Кроме короны, красавица получила также легковой автомобиль и поездки в Бразилию, на Кубу и остров Боркум в Северном море.

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Конкурс "Мисс Германия" проходит ежегодно с 1927 года. За почетный титул боролись 23 девушки в возрасте от 18 до 28 лет.