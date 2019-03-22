"УПЦ МП" решила судиться с Минкультом за свое название

"УПЦ МП" просит признать противоправными действия министерства по размещению на его официальном сайте и в газете "Правительственный курьер" Перечня религиозных организаций, которые подпадают под нормы ч.7 и ч.8 ст.12 Закона Украины "О свободе совести и религиозные организации".

Киевская митрополия "Украинской православной церкви Московского патриархата" подала в суд иск на Министерство культуры из-за требования указать в своем названии принадлежность к России.

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Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"Истец просит признать противоправными действия министерства по размещению на его официальном сайте и в газете "Правительственный курьер" Перечня религиозных организаций, которые подпадают под нормы ч.7 и ч.8 ст.12 Закона Украины "О свободе совести и религиозные организации" и которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) и подать их на регистрацию в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии административного производства по делу.

Напомним, что ч. 8 ст.12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» предусматривает, если религиозная организация признана в соответствии с ч.7 ст. 12 этого же закона частью другой организации, руководящий центр которой находится в стране-агрессоре, то принадлежность к этой стране должна быть указана в ее названии, закрепленном в уставе. Эти две статьи появились в законе после их принятия Верховной Радой в декабре прошлого года.