Помогать семьям с детьми надо по-другому

Народный депутат, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ предлагает оказывать одноразовую помощь при рождении первого ребенка в размере 10 прожиточных минимумов для детей в возрасте до шести лет.

Соответствующий проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» (о размере помощи при рождении ребенка и помощи на детей) зарегистрирован в Верховной Раде.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что при рождении первого ребенка будет выдаваться помощь ежемесячно на протяжении следующих 12 месяцев в размере 1,2 прожиточного минимума.

Законопроектом определено, что помощь при рождении второго ребенка оказывается в следующем порядке: одноразово в размере 11 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на месяц назначения помощи и ежемесячно на протяжении последующих 24 месяцев в размере 1,6 прожиточного минимума. При этом помощь при рождении третьего и следующего ребенка оказывается в следующем порядке: одноразово в размере 12 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на месяц назначения помощи, и ежемесячно на протяжении последующих 36 месяцев в размере 2,4 прожиточного минимума.

Также законопроектом предусматривается, что помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется в размере, который равняется разнице между прожиточным минимумом, установленным для работоспособных лиц, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 25% прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на месяц выплаты.

Законопроектом расширен перечень видов государственной помощи на детей в возрасте от 3 до 13 лет и на детей в возрасте от 13 до 18 лет, а также определен круг лиц, имеющих право на их получение. В частности, предусмотрено, что размер ежемесячной помощи на ребенка в возрасте от 3 до 13 лет составляет не менее 15% прожиточного минимума, установленного для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а на ребенка от 13 до 18 лет - не менее 30%.

В настоящее время действующим законом предусмотрено, что помощь при рождении ребенка оказывается в размере 12 240 гривен - на первого ребенка, 25 000 гривен - на второго ребенка, 50 000 гривен - на третьего и последующего ребенка. Выплата помощи осуществляется одноразово при рождении первого ребенка в сумме 4 800 гривен, второго ребенка - 4 840 гривен, третьего и следующего ребенка - 5 000 гривен, остальные на первого ребенка выплачиваются на протяжении следующих 12 месяцев, на второго ребенка - 24 месяцев, на третьего и следующего ребенка - 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.