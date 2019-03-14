Проводили ритуалы по телефону: в Киеве поймали группу "экстрасенсов"-мошенников (видео)

Им грозит до 8 лет за решеткой.

В Киеве полиция разоблачила экстрасенсов-мошенников, которые за деньги проводили ритуалы по телефону.

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Как говорится в сюжете ТСН, злоумышленники размещали объявления в Сети. По телефону назывались ясновидящими и экстрасенсами и предлагали клиентам погадать, снять порчу и провести другие магические ритуалы.

Заработанные деньги псевдоэкстрасенсы выводили на электронные счета.

Злоумышленников подозревают в мошенничестве, им грозит до 8 лет за решеткой.